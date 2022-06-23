ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği









ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanPKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/06/2022AçıklamalarŞirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesi 01.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup Şirket unvanı "PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038866BIST