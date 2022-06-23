ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği
23.06.2022 13:23
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/06/2022
Açıklamalar
Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesi 01.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup Şirket unvanı "PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038866
BIST
14:382.578
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|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
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|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
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|MAKIM
|14,15
|285.636.689
|% 9,95
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|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
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|VKING
|6,26
|4.813.893
|% 8,87
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|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
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|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
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|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
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|MMCAS
|2,74
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|% -7,74
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|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
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|THYAO
|51,65
|1.575.442.438
|% -0,77
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|SISE
|21,96
|872.153.258
|% -1,08
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|SASA
|45,50
|819.706.310
|% 0,89
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|EREGL
|28,04
|799.019.442
|% -0,57
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|TKFEN
|23,46
|734.478.753
|% 7,22
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|ODAS
|3,27
|728.415.035
|% 3,81
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|YKBNK
|4,89
|459.151.599
|% -0,61
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|TSKB
|2,26
|164.177.701
|% 0,00
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|EKGYO
|2,63
|179.682.184
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,99
|593.797.290
|% -1,10
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|14:34
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,3543
|17,3599
|% 0,12
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|Euro
|18,2605
|18,2862
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,1287
|21,2346
|% -0,23
|
|Frank
|17,9023
|18,0102
|% -0,26
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|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,16
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|14:34
|Alış
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-11,87
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|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-56,00
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|Tam
|6.776
|6.871
|-47,00
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|Yarım
|3.327
|3.361
|-23,00
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|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-11,00
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|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,80
|11,83
|-0,12
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,36
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