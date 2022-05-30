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***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2022 15:45
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.100.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİ 915363606 TRY 83,22
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN 167992319 TRY 15,27
AYSEL BAŞARAN 7130498 TRY 0,65
EROL BAŞARAN ALTINTUĞ 3884852 TRY 0,35
ELİF ALTINTUĞ 3822185 TRY 0,35
HABAŞ ENDÜSTRİ TESİSLERİ A.Ş. 1230000 TRY 0,11
FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ 576540 TRY 0,05
TOPLAM 1100000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.27
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK ÜLKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.05
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.35
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ YUSUF GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ SUAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını
NAMIK ÜLKE YÖN. KUR. ÜYESİ VE GEN. MÜD. Bankacı
FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
EROL ALTINTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
YUSUF GEZGÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
SUAT İNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033341


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