***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.100.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİ 915363606 TRY 83,22MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN 167992319 TRY 15,27AYSEL BAŞARAN 7130498 TRY 0,65EROL BAŞARAN ALTINTUĞ 3884852 TRY 0,35ELİF ALTINTUĞ 3822185 TRY 0,35HABAŞ ENDÜSTRİ TESİSLERİ A.Ş. 1230000 TRY 0,11FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ 576540 TRY 0,05TOPLAM 1100000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.27ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK ÜLKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.05ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.35ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ YUSUF GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ SUAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş KadınıNAMIK ÜLKE YÖN. KUR. ÜYESİ VE GEN. MÜD. BankacıFİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş KadınıEROL ALTINTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş KadınıYUSUF GEZGÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ BankacıİBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BankacıSUAT İNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı