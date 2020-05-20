***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.'nin (MRDIN.E) ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. (ADANA.E, ADBGR.E, ADNAC.E), ASLAN ÇİMENTO A.Ş. (ASLAN.E), BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş (BOLUC.E) ve ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (UNYEC.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle MRDIN.E pay sırası 21.05.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 6,287 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846065BIST