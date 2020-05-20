***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2020 19:31
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.'nin (MRDIN.E) ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. (ADANA.E, ADBGR.E, ADNAC.E), ASLAN ÇİMENTO A.Ş. (ASLAN.E), BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş (BOLUC.E) ve ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (UNYEC.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle MRDIN.E pay sırası 21.05.2020 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 6,287 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846065
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05382,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 382,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2823
|8,3239
|% 0,13
|
|Frank
|7,0118
|7,0540
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,03
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|9,20
|
|Tam
|2.544
|2.571
|9,40
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,68
|