***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.05.2020 17:22
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC
21.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Devrolma
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
ADANA CIMENTO (A) ADANA 2,08110304 ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC ve UNYEC'in MRDIN'e devrolması nedeniyle verilecek MRDIN pay adedidir.
ADANA CIMENTO (B) ADBGR 1,47448659 "
ADANA CIMENTO (C) ADNAC 0,29795106 "
ASLAN CIMENTO ASLAN 6,16545574 "
BOLU CIMENTO BOLUC 0,95992901 "
UNYE CIMENTO UNYEC 1,06748908 "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845958
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2968
|8,3384
|% 0,30
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.500
|3,50
|
|Tam
|2.538
|2.565
|3,50
|
|Yarım
|1.238
|1.254
|1,70
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|