***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC21.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.DevrolmaPay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaADANA CIMENTO (A) ADANA 2,08110304 ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC ve UNYEC'in MRDIN'e devrolması nedeniyle verilecek MRDIN pay adedidir.ADANA CIMENTO (B) ADBGR 1,47448659 "ADANA CIMENTO (C) ADNAC 0,29795106 "ASLAN CIMENTO ASLAN 6,16545574 "BOLU CIMENTO BOLUC 0,95992901 "UNYE CIMENTO UNYEC 1,06748908 "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845958BIST