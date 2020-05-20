***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Çimento'nun, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'yu devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.05.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 24.11.2015 tarih ve 2015/116 sayılı "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" konulu düzenlemenin 7.1. maddesine göre Oyak Çimento payları için 21.05.2020 tarihinde referans alınabilecek fiyat 6.287 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846022BIST