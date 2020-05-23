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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

23.05.2020 21:28
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A, B ve C Grubu (ISIN: TRAADANA91F0, TRAADBGR91F6, TRAADNAC91F6) , Aslan Çimento A.Ş. (ISIN : TRAASLAN92F3), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (ISIN : TRABOLUC91F3) ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (ISIN : TRAUNYEC91F2) Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. –Eski ünvanı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.- (ISIN: TRAMRDIN91F2).) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 21/05/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 20/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 23/05/2020 tarihinde  gerçekleştirilmiştir.
    
Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında, Mardin Çimento (Yeni Ünvanı Oyak Çimento Fabrikaları) kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
DEVROLAN ŞİRKET ISIN KOD
DEVRALAN ŞİRKET ISIN KOD
PAY BİRLEŞİM ORANI
(1 adet hisseye karşılık verilecek adet miktarı)

TRAADANA91F0
TRAMRDIN91F2
2,0811030410 

TRAADBGR91F6
TRAMRDIN91F2
1,4744865900 

TRAADNAC91F6
TRAMRDIN91F2
0,2979510671 

TRAASLAN92F3
TRAMRDIN91F2
6,1654557437 

TRABOLUC91F3
TRAMRDIN91F2
0,9599290171 

TRAUNYEC91F2
TRAMRDIN91F2
1,0674890831 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846775


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.858 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2739 8,3153 % -0,03  
Frank 6,9931 7,0352 % 0,32  
Riyal 1,8092 1,8183 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 7,24  
Altın Gr. 380 380 3,24  
Cumhuriyet 2.460 2.497 22,30  
Tam 2.533 2.562 22,90  
Yarım 1.236 1.252 11,20  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 0,08  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,03  
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