***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A, B ve C Grubu (ISIN: TRAADANA91F0, TRAADBGR91F6, TRAADNAC91F6) , Aslan Çimento A.Ş. (ISIN : TRAASLAN92F3), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (ISIN : TRABOLUC91F3) ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (ISIN : TRAUNYEC91F2) Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. –Eski ünvanı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.- (ISIN: TRAMRDIN91F2).) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 21/05/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 20/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 23/05/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında, Mardin Çimento (Yeni Ünvanı Oyak Çimento Fabrikaları) kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.DEVROLAN ŞİRKET ISIN KODDEVRALAN ŞİRKET ISIN KODPAY BİRLEŞİM ORANI(1 adet hisseye karşılık verilecek adet miktarı)TRAADANA91F0TRAMRDIN91F22,0811030410TRAADBGR91F6TRAMRDIN91F21,4744865900TRAADNAC91F6TRAMRDIN91F20,2979510671TRAASLAN92F3TRAMRDIN91F26,1654557437TRABOLUC91F3TRAMRDIN91F20,9599290171TRAUNYEC91F2TRAMRDIN91F21,0674890831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846775BIST