***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *SARKY* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.05.2020 17:01
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******SARKY******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, SARKY, UNYEC]
İlgili Fonlar []
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Oyak Çimento'nun, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'yu devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.05.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, devrolan şirketler kapsamında bulundukları endekslerden aynı tarihten geçerli olmak üzere çıkarılacaktır.
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.11. maddesi gereğince Adana Çimento (A)'nın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, yerine 2020 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2020 - 30.06.2020) BIST 100 endeksi için 1.yedek olarak belirlenmiş olan Sarkuysan 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|VAKBN
|4,65
|6.999.999.995
|% -0,21
|
|HALKB
|5,28
|6.999.999.996
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2968
|8,3384
|% 0,30
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.500
|3,50
|
|Tam
|2.538
|2.565
|3,50
|
|Yarım
|1.238
|1.254
|1,70
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|