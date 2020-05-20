***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *SARKY* *ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******SARKY******ASLAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, SARKY, UNYEC]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarOyak Çimento'nun, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento'yu devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.05.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, devrolan şirketler kapsamında bulundukları endekslerden aynı tarihten geçerli olmak üzere çıkarılacaktır.BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.11. maddesi gereğince Adana Çimento (A)'nın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, yerine 2020 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2020 - 30.06.2020) BIST 100 endeksi için 1.yedek olarak belirlenmiş olan Sarkuysan 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25