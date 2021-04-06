***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.04.2021 18:25
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında,Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkında karar alınmış olup,söz konusu ana sözleşme değişikliklerinin, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak, söz konusu ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izin ve onayların alınmasına yönelik kap duyurusu 19.03.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.04.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4395 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063004396 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923971
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
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|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
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1.445
En Düşük
1.420
18:058,1482
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|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:059,6741
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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9,6755
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|Açılış
|: 457,36
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|Önceki Kapanış
|: 450,01
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457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1463
|8,1562
|% 0,67
|
|Euro
|9,6590
|9,6752
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,30
|
|Frank
|8,7069
|8,7594
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
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