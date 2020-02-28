***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399Transferler-19.503 46.373 -26.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)206 86 -8.740 13.830 5.382 5.382Kar Payları-22.000 -22.000 -22.000Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Transferler1.883 11.947 -13.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139 -548 9.808 -14.673 -5.552 -5.552Kar Payları-20.010 -20.010 -20.010Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.210 7.683Dönem Karı (Zararı)-14.673 13.830Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.673 13.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.456 80.055Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,2.3a 15.701 13.305Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.376 4.791Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -116 1.956Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.492 2.835Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.792 5.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.962 3.570Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-170 1.579Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 -283 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.909 48.894Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -3.325 -520Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 69.064 47.603Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 175 2.020Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -1.005 -209Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 6.081 753Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -3.243 7.527Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -2.877 -364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.752 -66.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.283 -6.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.364 -501Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler19.500 -48.101Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-164 -1.775Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-779 -1.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.713 1.647Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.504 -205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.331 -9.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.682 -5.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.649 -3.795Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları99.535 27.063Alınan Temettüler283 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.195 -3.652Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.587 -15.728YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.834 -17.679Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.935 599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -10.465 -18.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -6.629 0Alınan Faiz3.325 507FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.110 48.823Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri490.200 1.122.323Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-536.999 -1.010.147Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-898 0Ödenen Temettüler16 -20.010 -22.000Ödenen Faiz-72.403 -41.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.734 38.827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.734 38.827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 59.155 20.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.421 59.155Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.421 59.155Ticari Alacaklar82.018 77.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 13.050 17.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.968 60.254Diğer Alacaklar453 1.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 453 1.817Türev Araçlar25.1 1.369 0Stoklar10 137.387 158.379Peşin Ödenmiş Giderler15 1.310 1.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 9.957 16.543Diğer Dönen Varlıklar15 15.725 26.472ARA TOPLAM261.640 341.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR261.640 341.287DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 0Maddi Duran Varlıklar11 105.340 111.082Kullanım Hakkı Varlıkları6.904 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.273 6.860Peşin Ödenmiş Giderler15 2.408 2.427Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.651 4.135Diğer Duran Varlıklar15 71 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.881 124.745TOPLAM VARLIKLAR389.521 466.032KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 118.687 205.390Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.241 10.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 7.241 10.083Banka Kredileri7 4.566 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.675 10.083Ticari Borçlar22.331 24.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.072 744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 21.259 23.371Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 4.502 6.215Diğer Borçlar9 915 3.419İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 915 3.419Türev Araçlar25.1 0 11.205Kısa Vadeli Karşılıklar2.978 3.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 825 1.071Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.153 2.323Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 10.048 2.395ARA TOPLAM166.702 266.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.702 266.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar51.042 4.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 51.042 4.668Banka Kredileri7 46.285 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 4.757 4.668Uzun Vadeli Karşılıklar8.558 6.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 8.558 6.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.600 11.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER226.302 277.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.219 188.781Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.009 -870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.009 -870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-61 -9.321Yabancı Para Çevrim Farkları-1.129 -581Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.068 -8.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 68.293 66.410Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 85.460 93.523Net Dönem Karı veya Zararı-14.673 13.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.219 188.781TOPLAM KAYNAKLAR389.521 466.032Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 347.114 385.115Satışların Maliyeti17 -195.290 -210.841TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.824 174.274BRÜT KAR (ZARAR)151.824 174.274Genel Yönetim Giderleri18 -32.191 -29.799Pazarlama Giderleri18 -64.314 -72.721Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -1.492 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.216 4.721Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.163 -9.904ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.880 66.571Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.164 416Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -4 -52Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 -6.081 -753FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.959 66.182Finansman Gelirleri20 3.887 4.494Finansman Giderleri20 -69.762 -49.319SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.916 21.357Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.243 -7.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -8.747Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.243 1.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.673 13.830DÖNEM KARI (ZARARI)-14.673 13.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-14.673 13.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,62110000 0,58540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-139 206Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -178 264Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 -58Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -58Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.260 -8.654Yabancı Para Çevrim Farkları6 -548 86Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.574 -11.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.766 2.465Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.766 2.465DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.121 -8.448TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.552 5.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.552 5.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823089BIST