***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 21:46
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
-19.503 46.373 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206 86 -8.740 13.830 5.382 5.382
Kar Payları
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Transferler
1.883 11.947 -13.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139 -548 9.808 -14.673 -5.552 -5.552
Kar Payları
-20.010 -20.010 -20.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.210 7.683
Dönem Karı (Zararı)
-14.673 13.830
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.673 13.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.456 80.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3a 15.701 13.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.376 4.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -116 1.956
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.492 2.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.792 5.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.962 3.570
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-170 1.579
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -283 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.909 48.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -3.325 -520
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 69.064 47.603
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 175 2.020
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -1.005 -209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 6.081 753
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.243 7.527
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.877 -364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.752 -66.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.283 -6.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.364 -501
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.500 -48.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-164 -1.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-779 -1.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.713 1.647
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.504 -205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.331 -9.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.682 -5.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.649 -3.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
99.535 27.063
Alınan Temettüler
283 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.195 -3.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.587 -15.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.834 -17.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.935 599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -10.465 -18.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -6.629 0
Alınan Faiz
3.325 507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.110 48.823
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.200 1.122.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-536.999 -1.010.147
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-898 0
Ödenen Temettüler
16 -20.010 -22.000
Ödenen Faiz
-72.403 -41.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.734 38.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.734 38.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.155 20.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.421 59.155
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.421 59.155
Ticari Alacaklar
82.018 77.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 13.050 17.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.968 60.254
Diğer Alacaklar
453 1.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 453 1.817
Türev Araçlar
25.1 1.369 0
Stoklar
10 137.387 158.379
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.310 1.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 9.957 16.543
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.725 26.472
ARA TOPLAM
261.640 341.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.640 341.287
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 105.340 111.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.904 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.273 6.860
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.408 2.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.651 4.135
Diğer Duran Varlıklar
15 71 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.881 124.745
TOPLAM VARLIKLAR
389.521 466.032
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 118.687 205.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.241 10.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.241 10.083
Banka Kredileri
7 4.566 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.675 10.083
Ticari Borçlar
22.331 24.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.072 744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.259 23.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.502 6.215
Diğer Borçlar
9 915 3.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 915 3.419
Türev Araçlar
25.1 0 11.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.978 3.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 825 1.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.153 2.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 10.048 2.395
ARA TOPLAM
166.702 266.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.702 266.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.042 4.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 51.042 4.668
Banka Kredileri
7 46.285 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 4.757 4.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.558 6.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.558 6.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.600 11.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.302 277.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.219 188.781
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.009 -870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.009 -870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61 -9.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.129 -581
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.068 -8.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 68.293 66.410
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 85.460 93.523
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.673 13.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.219 188.781
TOPLAM KAYNAKLAR
389.521 466.032
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 347.114 385.115
Satışların Maliyeti
17 -195.290 -210.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.824 174.274
BRÜT KAR (ZARAR)
151.824 174.274
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.191 -29.799
Pazarlama Giderleri
18 -64.314 -72.721
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.492 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.216 4.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.163 -9.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.880 66.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.164 416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4 -52
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -6.081 -753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.959 66.182
Finansman Gelirleri
20 3.887 4.494
Finansman Giderleri
20 -69.762 -49.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.916 21.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.243 -7.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -8.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.243 1.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.673 13.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.673 13.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.673 13.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,62110000 0,58540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-139 206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -178 264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -58
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -58
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.260 -8.654
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -548 86
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.574 -11.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.766 2.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.766 2.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.121 -8.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.552 5.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.552 5.382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823089
BIST