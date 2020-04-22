***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.03.2020Genel Kurul Tarihi 08.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul/TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması6 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması8 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi11 - Kayıtlı sermaye sisteminin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2019 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi17 - Dilek, Görüşler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Adel Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 ADEL Gündem 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 ADEL Vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:Şirketimizin 8 Nisan 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda• Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.• SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 15.001.875,00 TL temettünün ortaklara 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.• Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncay Özilhan, Tuğban İzzet Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Sezai Tanrıverdi, Mustafa Ali Yazıcı, Stephan Leo Rosen , Charles Alexender Graf Von Faber-Castell, Kamil Ömer Bozer, Ali Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Ercan Kumcu'nun 1 yıl müddetle ve 2020 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.• 2020 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.• Kamuya yararlı vakıf ve derneklere bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 08 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839843BIST