***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk -Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - 2020 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2021 – 31.12.2021 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,17 - Dilek, Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni 2020.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 ADEL GÜNDEM 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 ADEL VEKALETNAME 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926349BIST