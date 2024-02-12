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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.02.2024 18:35
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'muz 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
1. Şirket'in 35.000.000 TL (otuz beş milyon Türk Lirası) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, artırılan kayıtlı sermaye tavanı için Kurul'dan izin alınmasına
2. Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitişi, yani 2024 yılının sonu beklenmeksizin artırılması teklif edildiğinden tavan izin süresinin uzatılması amacıyla Kurul'un Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, artırılan yeni 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı için geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına
3. Kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılması ve tavan izin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin yukarıdaki kararlar ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ekteki şekilde değiştirilmesine, ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine
4. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine
5. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve buna ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadilinin yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 articles of association amendment text.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248944


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