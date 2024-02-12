***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muz 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.1. Şirket'in 35.000.000 TL (otuz beş milyon Türk Lirası) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, artırılan kayıtlı sermaye tavanı için Kurul'dan izin alınmasına2. Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitişi, yani 2024 yılının sonu beklenmeksizin artırılması teklif edildiğinden tavan izin süresinin uzatılması amacıyla Kurul'un Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ'inin (II-18.1) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, artırılan yeni 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı için geçerli olmak üzere Kurul'dan yeni bir süre için izin alınmasına3. Kayıtlı sermaye tavanının 1.450.000.000 TL'ye (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılması ve tavan izin süresinin uzatılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin yukarıdaki kararlar ve yürürlükteki mevzuat uyarınca ekteki şekilde değiştirilmesine, ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine4. Kurul iznini ve onayını müteakip, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuruda bulunulmasına ve bu kapsamda Bakanlık'tan gerekli onayın alınabilmesi için tüm iş ve işlemlerin yürütülmesine5. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasının ardından, kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve buna ilişkin yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve ana sözleşme tadilinin yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasınaoybirliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 articles of association amendment text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248944BIST