***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından Ticaret Bakanlığı'nca bir dizi tedbir açıklanmıştır.Bu tedbirler çerçevesinde· Elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla genel kurul toplantısındaki pay sahiplerinin fiziki katılımın asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir.· Ticaret Bakanlığı'nın bu tavsiyesi çerçevesinde, pay sahiplerimizin, fiziki olarak katılmak yerine, elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli azami hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatırız.13 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin 8 Nisan 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.Toplantıya fiziki ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin toplantı adresinin girişinde ateş ölçümü yapılacak ve toplantıya maske ve eldiven kullanarak katılım sağlayabileceklerdir. Şirket olarak tavsiyemiz, elektronik katılım tercihinin kullanılmasıdır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834218BIST