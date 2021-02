***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİrfan Çetin Mali İşler Direktörü 01.05.2015 08506777000 irfan.cetin@adel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205161 / 700624Pelin İslamoğlu Bütçe Raporlama Müdürü 01.02.2021 08506777000 pelin.islamoglu@adel.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür MühendisİRFAN ÇETİN Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliTAMER ÜNSAL Satış Direktörü MühendisÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik DirektörMEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar MühendisiALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi DirektörüNAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliKAMİL MEHMET BÜYÜKÇOLAK İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÜlkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 1800000 138.000,98 TRY 7,67 İştirakLLC Faber Castell Anadolu Her nevi kırtasiye malzemeleri alım satımı 417000000 28500000 RUB 50 Müşterek yönetime tabi ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907048BIST