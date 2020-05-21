***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2020 15:37
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846253
BIST
15:50102.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 514,95
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:506,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:507,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:50379,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,72
|Açılış
|: 379,98
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.425.282
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|311.646.909
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.535.709
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.221.101
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|776.131.713
|% 2,21
|
|GARAN
|7,64
|759.150.622
|% -0,91
|
|ASELS
|29,58
|746.639.773
|% -0,07
|
|GUSGR
|3,29
|546.886.006
|% -0,60
|
|AVOD
|3,20
|343.429.924
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,36
|257.884.261
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,29
|546.886.006
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,20
|159.329.858
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|324.034.608
|% 1,23
|
|AVOD
|3,20
|343.429.924
|% 7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2963
|8,3379
|% 0,12
|
|Frank
|7,0066
|7,0488
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8051
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-9,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.492
|-10,40
|
|Tam
|2.533
|2.557
|-10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|-5,20
|
|Çeyrek
|618
|625
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|