***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2020 16:05
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/04/2020 09/04/2020 10055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848105
BIST
15:59106.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.328,83
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
15:596,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
15:597,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
15:59380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,90
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.615.826
|% 9,98
|
|TSGYO
|3,42
|17.071.723
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,18
|6.862.374
|% -8,20
|
|AYCES
|25,50
|471.018
|% -5,83
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CMBTN
|70,00
|2.705.497
|% -4,31
|
|GARAN
|7,96
|892.753.636
|% 1,79
|
|ASELS
|30,96
|804.508.454
|% 2,58
|
|THYAO
|12,80
|753.428.495
|% 1,59
|
|GSRAY
|3,60
|633.749.698
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,56
|551.021.248
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|551.021.248
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,60
|633.749.698
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,37
|333.972.301
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,48
|430.811.984
|% 3,57
|
|KRDMD
|2,57
|302.718.181
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4291
|8,4714
|% 0,39
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|5,91
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.502
|28,40
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,00
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|19,90
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,02
|38,02
|0,18
|