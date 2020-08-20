***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.07.2020Genel Kurul Tarihi 20.08.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/KonyaGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi8 - Belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkan vekili Yavuz ARIYAN tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif A grubu pay sahibi Tayfun Bora KUMRU tarafından Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Duygu KIVANÇ ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ, oy toplayıcı olarak da Nail EKEN ve Merter ABAT teklif edildi, yapılan teklif ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.2- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.Toplantı Başkanı tarafından Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Zafer Mert tarafından okundu.4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.Toplantı Başkanı tarafından Finansal Tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı Finansal Tabloların sadece özetinin okunarak tamamının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu, oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti Murat ALTUN tarafından okundu, okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların onaylanması oybirliği ile kabul edildi5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 2,8 adet ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Sevda Alkan, 2,8 adet ret oyunun gerekçesi olarak "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini"belirtti.6- 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklif Murat ALTUN tarafından " Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 499 bin TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 61.306 bin TL net dönem zararı mevcuttur. 2019 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir." teklifi okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.7- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi.A grubu pay sahibi Tayfun Bora KUMRU tarafından Yönetim kuruluna 4 normal yönetim kurulu üyesi ve 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplamda 6 kişinin 3 yıl süreyle seçilmesine, 1 yıllık süreyle aylık net 15.000 TL yönetim kurulu üyelerine , 4.000 TL net bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.8- Belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.A grubu pay sahibi Tayfun Bora KUMRU tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerin 3 yıllığına görev yapmak üzere Tayfun Bora KUMRU, Yavuz ARIYAN, Hasan ÖZÜLKÜ, Necmi ÖZDEMİR, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için ise Süleyman KILIÇ ve Fatma ÖLMEZ ‘in seçilmesi teklif edildi. Yapılan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Ahmet DEMİR tarafından bilgi verildi.10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.11- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.Şirketin 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 750.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususundaki teklifi Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi12- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30 Mart 2020 tarihli kararı genel kurula hitaben"Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir." teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Toplantı başkanı tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca yönetim kurulu tarafından 2019 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilerek söz konusu madde Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870355BIST