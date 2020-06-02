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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

02.06.2020 10:46
GÜNCEL HABERLER



***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
17.640.000 Adet, %7
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 0
1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848435


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 19.056.436 % 10,00  
EMNIS 4,07 34.363 % 10,00  
FRIGO 16,30 559.579 % 9,99  
CASA 23,40 65.801 % 9,96  
TKURU 16,57 181.442 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4881 8,5307 % 0,11  
Frank 7,0237 7,0660 % -0,47  
Riyal 1,7991 1,8081 % -0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -1,65  
Altın Gr. 379 379 -1,94  
Cumhuriyet 2.457 2.495 -14,20  
Tam 2.529 2.560 -22,20  
Yarım 1.234 1.257 -7,10  
Çeyrek 617 627 -3,60  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,02  
B. Petrol 39,31 39,31 0,99  
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