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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 19:06
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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Küresel boyutta yaşanan Coronavirus(COVID-19) virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. genel merkez ve şubelerinde uygulanmak üzere salgın hastalıklar (Pandemi) eylem planı geliştirilmiş ve bu plan kapsamında
 
1-   İşyerlerimizin tamamında, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirlerin titizlikle uygulanmasına,
2-   Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlarımız öncelikli olmak üzere çalışanlarımızın bir bölümünün uzaktan erişim ile işlerini yürütmesine dönük alınan tedbirlerin uygulanmasına,
3-   Yasal ve süreli işlemlerimizin aksatılmadan yürütülebilmesi için, yeterli sayıda personelin dönüşümlü olarak işe gelmelerine,
 
Karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831567


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DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
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Frank 6,6799 6,7201 % 0,93  
Riyal 1,7488 1,7576 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.556 56,58  
Altın Gr. 328 329 12,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,97 13,02 0,38  
Gümüş Gr. 2,74 2,75 0,09  
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