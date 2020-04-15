***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2020 18:16
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 17640000 TRY 7 A Grubu paylar Ana Sözleşme?nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı (Oy Hakkı 1 hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 234360000 TRY 93 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838399
BIST
18:0096.066
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -2.483,78
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:006,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0836
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:007,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
18:00381,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,98
|Açılış
|: 381,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.698.833
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|567.268.959
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.643.533
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.438.810
|% -10,00
|
|HALKS
|3,15
|296.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.217.953.475
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.153.869
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.283.301
|% -9,93
|
|THYAO
|10,38
|2.278.685.302
|% -4,77
|
|PGSUS
|55,45
|2.217.953.475
|% -9,98
|
|ASELS
|26,26
|1.773.394.680
|% -3,74
|
|GARAN
|8,24
|986.354.595
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,46
|894.440.811
|% 5,00
|
|THYAO
|10,38
|2.278.685.302
|% -4,77
|
|YKBNK
|1,94
|391.349.930
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,46
|894.440.811
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,02
|171.993.955
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,49
|246.135.900
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5886
|8,6316
|% 0,09
|
|Frank
|7,1144
|7,1572
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8282
|1,8374
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,71
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.506
|26,20
|
|Tam
|2.513
|2.579
|27,00
|
|Yarım
|1.223
|1.255
|13,10
|
|Çeyrek
|613
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,44
|27,44
|-2,16
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem