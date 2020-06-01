***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 16:04
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 17.640.000,17 TRY 7
Diğer 234.359.999,83 TRY 93
Toplam 252000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848104
BIST
15:53106.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.347,98
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
15:536,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8240
En Düşük
6,7931
15:537,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
15:53380,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 380,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.155.995
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|232.537
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.600.786
|% 9,98
|
|ARDYZ
|28,22
|28.009.232
|% -4,73
|
|CASA
|22,78
|176.389
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4250
|8,4672
|% 0,34
|
|Frank
|7,0562
|7,0987
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8104
|1,8195
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|5,91
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.502
|28,40
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,00
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|19,90
|
|Çeyrek
|619
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,02
|38,02
|0,18
|