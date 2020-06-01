***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İttifak Holding A.Ş. 17.640.000,17 TRY 7Diğer 234.359.999,83 TRY 93Toplam 252000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848104BIST