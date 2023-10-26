***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler -Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Belli DeğilYeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket'in varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, Şirketimizin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak bir Şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19-20. maddeleri ve 1 seri numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn.") tabi şirket olması ve payIarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nin 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesi, Şirketimizin yeni kurulacak şirketin %100'üne iştirak edecek olması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) Ayrılma hakkının doğmadığı haller 15. Maddesi ç bendi kapsamında bölünme işlemi %100 iştirak yoluyla gerçekleşeceğinden ayrılma hakkı doğmamaktadır.Kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanan finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda ticaret sicil müdürlüğü ve SPK nezdinde gerekli işlemleri yürütmeye karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Adese Gayrimenkul YKK.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210660BIST