***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingiBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 169.398.896,06Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.11.2023Ek Açıklamalar26.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 27.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazı bugün (24.11.2023) tarafımıza ulaşmış olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı duyuru metni ile bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Loras Gayrimenkul Esas Sözleşme Taslağı.pdf - DiğerEK: 3 Loras Gayrimenkul Açılış Bilançosu.pdf - DiğerEK: 4 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 5 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219992BIST