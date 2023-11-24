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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.11.2023 18:39
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 169.398.896,06
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.11.2023

Ek Açıklamalar
26.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 27.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazı bugün (24.11.2023) tarafımıza ulaşmış olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı duyuru metni ile bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Loras Gayrimenkul Esas Sözleşme Taslağı.pdf - Diğer
EK: 3 Loras Gayrimenkul Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 4 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 5 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219992


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