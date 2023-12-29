***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Genel Kurul Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingiBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 169.398.896,06Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2023Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSermaye Tescil Tarihi 28.12.2023Ek Açıklamalar24.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazının tarafımıza ulaştığı bildirilmişti.28.12.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, söz konusu bölünme teklifi kabul edilmiş olup 29.12.2023 tarih ve 10990 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 3 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230812BIST