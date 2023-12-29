Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.12.2023 18:29
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Genel Kurul Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 169.398.896,06
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2023
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023

Ek Açıklamalar
24.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazının tarafımıza ulaştığı bildirilmişti.
28.12.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, söz konusu bölünme teklifi kabul edilmiş olup 29.12.2023 tarih ve 10990 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 3 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230812


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.470
Değişim :  1,00% |  73,84
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.510
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,18 115.009.254 % 10,00  
NTGAZ 23,10 250.961.338 % 10,00  
ONCSM 149,60 141.943.623 % 10,00  
VERUS 197,00 100.173.405 % 9,99  
GEDIK 14,88 26.179.651 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,5287 29,5687 % 0,49  
Euro 32,6398 32,7543 % 0,25  
Sterlin 37,5649 37,7533 % 0,55  
Frank 35,0589 35,2701 % 0,94  
Riyal 7,8564 7,8958 % 0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,96 23,98 % 0,66  
Platin 996,59 1.001,22 % 0,66  
Paladyum 1.102,58 1.109,14 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
Altın Ons 2.066,68 2.067,00 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru