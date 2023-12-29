***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 18:29
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Genel Kurul Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 169.398.896,06
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 1.008.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.008.000.000
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 70.560.000
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 937.440.000
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2023
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023
Ek Açıklamalar
24.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazının tarafımıza ulaştığı bildirilmişti.
28.12.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, söz konusu bölünme teklifi kabul edilmiş olup 29.12.2023 tarih ve 10990 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 3 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230812
BIST