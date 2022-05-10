***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.388 6.036Satışların Maliyeti-7.294 -99TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.094 5.937Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0Kambiyo Gelirleri0 0Faiz Gelirleri0 0Kar Payı Gelirleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0Kambiyo Giderleri0 0Faiz Giderleri0 0Kar Payı Giderleri0 0Karşılık Giderleri0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler0 0Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.094 5.937Genel Yönetim Giderleri-4.599 -3.352Pazarlama Giderleri0 -2.048Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.028 4.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.079 -3.000Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.444 2.059Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler302 40Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-52 -80TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6.413İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)0 0Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.107 2.019Finansman Gelirleri12.737 4.800Finansman Giderleri-665 -14.921Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.179 -8.102Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.367 7.460Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17 -3Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.350 7.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.812 -642DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -3.012DÖNEM KARI (ZARARI)22.812 -3.654Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.812 -3.654Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,02000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.148 -37.986Dönem Karı (Zararı)22.812 -3.654Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.812 -642Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -3.012Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.598 -20.045Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler449 582Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-530 156Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-530 156Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler155 -19Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler308 -321Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-153 302Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.188 8.261Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.940 -148Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-248 8.409Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.413 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-6.413 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.367 -7.460Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-302 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-302 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-26 -27.805Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-110 6.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler547 -3.760Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.844 -31İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)39 2.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.805 -2.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler112 70.344İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 70.622İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)112 -278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 14.673Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.409 3.817Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.025 -83.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-132 -58.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.893 -25.032Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-111 -4.004Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.894 -8.788İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.351 -6.145İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.457 -2.643Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.134 2.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.892 1.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.892 1.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.761 -27.459Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz11.940 148Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-542 -10.672Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11 -3Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.062 33.648Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları145 40İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri343 35.731Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri343 35.723Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -440Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -400Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -40Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.550 -1.683Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.329 -14.228Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288 -5.559Kredilerden Nakit Girişleri2.288 -5.559İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.617 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.617 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -8.669Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.243 -18.566Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.243 -18.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ374.662 23.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.419 5.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri370.419 374.662Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Finansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar31.124 34.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 39İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.124 33.973Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı0 0Diğer Alacaklar10 10İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar7 135.101 5.220Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler14.412 5.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 14.412 5.003Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar832 813Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar1.892 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.892 0ARA TOPLAM553.790 419.720Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 1.961 1.961Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR555.751 421.681DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 43.172 43.108Ticari Alacaklar2.783 2.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.783 2.209Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.613 1.725İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.613 1.725Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 140.250 133.834Canlı Varlıklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.604.399 1.587.849Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar761 858Arazi ve Arsalar0 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar0 0Tesis, Makine ve Cihazlar0 0Taşıtlar413 486Mobilya ve Demirbaşlar348 372Özel Maliyetler0 0Taşıyıcı Bitkiler0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.741 14.134Şerefiye0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar0 0Diğer Haklar12.122 12.295Patentler0 0Markalar0 0Lisanslar0 0Bilgisayar Yazılımları1.619 1.839Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler55.154 55.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.154 55.154İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı218 139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar0 0Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.862.091 1.839.010TOPLAM VARLIKLAR2.417.842 2.260.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.810 33.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.810 33.951Banka Kredileri6 34.307 33.200Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 503 751İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar1.487 3.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 190 322İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.297 3.190Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar684 795Diğer Borçlar18.515 13.621İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 9.968 617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.547 13.004Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.318 6.184İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.318 6.184Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 7Kısa Vadeli Karşılıklar4.654 4.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar513 298Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.141 4.294Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM72.483 62.662Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.483 62.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.583 34.119İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.583 34.119Banka Kredileri6 26.142 33.652Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 441 467İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.235 992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.235 992Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü240.877 238.584Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.695 273.695TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER341.178 336.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.946.780 1.924.334Ödenmiş Sermaye12 1.008.000 1.008.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)514 514Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)442.590 443.070Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)442.650 443.133Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)444.187 444.187Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.537 -1.054Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-60 -63Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.018 -3.227Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-3.018 -3.227Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-3.018 -3.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.482 4.482Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı0 0Yasal Yedekler4.482 4.482Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Girişim Sermayesi Fonu0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Özkaynak Payları0 0Diğer Yedekler2.420 2.420Ödenen Kar Payı Avansları (Net) 468.980 84.255Net Dönem Karı veya Zararı22.812 384.820Kontrol Gücü Olmayan Paylar129.884 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.076.664 1.924.334TOPLAM KAYNAKLAR2.417.842 2.260.691Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler252.000 0 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 444.187 -26.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.482 0 2.420 0 181.829 -73.814 0 784.297 36 784.333Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.670 73.814 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.654 0 -7.583 0 -7.583Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.654 0 -3.654 0 -3.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.929 0 -3.929Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.238 0 0 6.238 0 6.238Dönem Sonu Bakiyeler252.000 0 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 444.187 0 -333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.482 0 2.420 0 83.397 -3.654 0 782.952 36 782.988Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.008.000 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 444.187 -1.054 0 0 0 0 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.482 0 2.420 0 84.255 384.820 0 1.924.334 0 1.924.334Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.820 -384.820 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.812 0 22.538 0 22.538Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.812 0 22.812 0 22.812Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -274 0 -274Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0