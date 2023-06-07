***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.05.2023Genel Kurul Tarihi 07.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/KonyaGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.6 - 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Faaliyet Dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.8 - Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Genel Kurul Toplantı Nisabının SağlanamamasıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Adese Genel Kurul Erteleme Tutanağı .pdf - TutanakEK: 2 Adese Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞİrketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 07.06.2023 tarihinde toplanmış ancak toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156734BIST