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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.11.2023 18:17
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.11.2023 Tarihinde Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Kurul Tarihi 28.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - TTK'nın 159'uncu ve ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü Fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değerleri üzerinden sermayesini temsil eden payların tamamı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş." Esas Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Adese Gayrimenkul - Bilgilendirne Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Adese Gayrimenkul - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.11.2023 tarihinde toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2023 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220302


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