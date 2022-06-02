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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2022 16:19
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Kar dağıtımı ile ilgili Genel Kurul kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Adese 2020-2021 Yılları Kar Dağıtım Tabloları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034286


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Altın Gr. 984 984 10,58  
Cumhuriyet 6.530 6.629 40,00  
Tam 6.507 6.671 50,81  
Yarım 3.145 3.227 24,57  
Çeyrek 1.577 1.613 12,29  
Gümüş.Ons 22,07 22,11 0,26  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,21  
B. Petrol 115 115 -1,11  
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