Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

22.09.2023 18:25
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Araç Alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
59 adet
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.09.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
46.778.098,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,52
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4,64
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,97
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
94,84
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
52,27
Alım Koşulları
Finansal Kiralama ve Özkaynak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.09.2025
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Portföy yapımızı çeşitlendirmek
Karşı Taraf
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/09/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden çeşitli modellerde 59 adet aracın, 53 adet araç Finansal Kiralama yoluyla KDV hariç 41.630.294 TL'ye, 6 adet araç ise özkaynaktan karşılanarak toplam KDV hariç 46.778.098 TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlgili araçlar İttifak Holding ve Grup şirketlerine kiralanacaktır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196936


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.039
Değişim :  0,48% |  38,72
Açılış :  8.035  
Önceki Kapanış :  8.000  
En Düşük
7.981 En Yüksek
8.094
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 30,80 702.160.731 % 10,00  
FONET 20,68 68.999.151 % 10,00  
RAYSG 56,10 95.922.776 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 4.816.260 % 10,00  
TETMT 2.145,00 58.305.037 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1602 27,1662 % 0,17  
Euro 28,9608 28,9794 % 0,27  
Sterlin 33,1898 33,3562 % -0,16  
Frank 29,8547 30,0345 % -0,02  
Riyal 7,2206 7,2568 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 6,68  
Altın Gr. 1.684 1.684 9,53  
Cumhuriyet 11.367 11.539 70,00  
Tam 11.119 11.221 31,00  
Yarım 5.576 5.634 16,00  
Çeyrek 2.780 2.817 8,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,59 0,16  
Gümüş Gr. 20,59 20,62 0,20  
B. Petrol 93,18 93,18 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru