***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
22.09.2023 18:25
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Araç Alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
59 adet
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.09.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
46.778.098,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,52
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
4,64
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,97
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
94,84
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
52,27
Alım Koşulları
Finansal Kiralama ve Özkaynak
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.09.2025
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Portföy yapımızı çeşitlendirmek
Karşı Taraf
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/09/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden çeşitli modellerde 59 adet aracın, 53 adet araç Finansal Kiralama yoluyla KDV hariç 41.630.294 TL'ye, 6 adet araç ise özkaynaktan karşılanarak toplam KDV hariç 46.778.098 TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlgili araçlar İttifak Holding ve Grup şirketlerine kiralanacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196936
BIST