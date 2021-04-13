***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.04.2021 15:20
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 13.04.2021 tarih ve BİAŞ-2-1556 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927404
BIST
16:361.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:368,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:369,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:36457,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,30
|Açılış
|: 457,35
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,58
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MTRKS
|49,56
|6.510.995
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.166.022
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.539.089
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.168.168
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.183.563
|% 9,93
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.396.862
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.648.408.013
|% 6,16
|
|GARAN
|6,69
|992.738.350
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,40
|640.901.824
|% 0,82
|
|FENER
|32,68
|594.376.817
|% 4,41
|
|THYAO
|11,77
|587.374.231
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|477.528.510
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|460.327.855
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|288.393.504
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|992.738.350
|% 1,06
|
|EREGL
|17,41
|1.648.408.013
|% 6,16
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1418
|8,1476
|% -0,02
|
|Euro
|9,7260
|9,7344
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1635
|11,2195
|% -0,03
|
|Frank
|8,8102
|8,8633
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1680
|2,1788
|% 0,07
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:47HATEK
Yüzde 5.18 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 832 adet işlem
-
16:45DERHL
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 051 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 07 artarak (% 0.78 ) 1, 426
-
16:44
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MERIT, ISKUR
-
16:44XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 15, 346.00 milyon TL de