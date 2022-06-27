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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.06.2022 09:24
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin en güncel finansal tablolaında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsinden olduğu için, BDDK' nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039326


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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 18,82 5.098.771 % 9,99  
IHAAS 31,78 8.500.201 % 9,06  
BALAT 14,00 91.434 % 8,11  
OYAYO 8,40 2.146.456 % 7,83  
BMSCH 10,05 27.014.233 % 6,91  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 16,6240 16,6338 % 0,65  
Euro 17,6001 17,6191 % 0,53  
Sterlin 20,3240 20,4260 % 0,53  
Frank 17,3295 17,4339 % 0,65  
Riyal 4,4158 4,4379 % 0,56  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 5,03  
Altın Gr. 976 976 7,58  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.491 6.592 0,00  
Yarım 3.186 3.224 0,00  
Çeyrek 1.596 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,27 21,30 0,13  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 0,12  
B. Petrol 112 112 1,35  
Seans Raporu 10:42
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