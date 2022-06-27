***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:24
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin en güncel finansal tablolaında mevcut banka mevduatlarının tamamı TL cinsinden olduğu için, BDDK' nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039326
BIST
10:422.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,86
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:4216,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1079
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:4217,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0927
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6261
En Düşük
17,4694
10:42976,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,58
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,15
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MAKIM
|18,82
|5.098.771
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,78
|8.500.201
|% 9,06
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|OYAYO
|8,40
|2.146.456
|% 7,83
|
|BMSCH
|10,05
|27.014.233
|% 6,91
|
|ISKPL
|5,06
|31.289.330
|% -6,69
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,70
|622.130
|% -2,62
|
|PRZMA
|3,46
|1.071.008
|% -2,54
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|THYAO
|49,82
|931.043.747
|% 0,52
|
|ARCLK
|80,25
|395.098.625
|% 6,08
|
|EREGL
|27,96
|320.278.507
|% 0,43
|
|SISE
|21,92
|271.819.712
|% 1,20
|
|SAHOL
|20,52
|264.635.703
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,67
|189.052.121
|% 0,43
|
|ODAS
|3,18
|114.584.783
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,61
|77.803.636
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,86
|85.453.422
|% 0,78
|
|KRDMD
|12,28
|258.674.263
|% -0,25
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6240
|16,6338
|% 0,65
|
|Euro
|17,6001
|17,6191
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,3240
|20,4260
|% 0,53
|
|Frank
|17,3295
|17,4339
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4158
|4,4379
|% 0,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|5,03
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.491
|6.592
|0,00
|
|Yarım
|3.186
|3.224
|0,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,35
|