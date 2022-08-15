***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bora KUMRU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Süleyman KILIÇ'ın istifalarının kabulüne ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini tamamlamak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin gerçekleştirilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055603BIST