***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 18:42
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bora KUMRU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Süleyman KILIÇ'ın istifalarının kabulüne ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini tamamlamak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin gerçekleştirilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055603
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
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2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9721
En Düşük
17,8981
18:0518,2592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1417
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.026,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -12,61
|Açılış
|: 1.026,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9589
|17,9682
|% 0,20
|
|Euro
|18,2376
|18,2631
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,5795
|21,6877
|% -0,53
|
|Frank
|18,8846
|18,9983
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,45
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.883
|6.952
|-40,00
|
|Yarım
|3.354
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,34
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|-3,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem