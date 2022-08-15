***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.08.2022 tarihli ve 18:42 de yapılan özel durum açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 15.08.2022 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bora KUMRU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Süleyman KILIÇ'ın istifalarının kabulüne karar verildiği duyurulmuş olup yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri atanınca kamuya ivedilikle duyurulacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055640BIST