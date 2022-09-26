***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gayrimenkul faaliyetleri için, İstanbul ili Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ferko Sıgnature Blok N175/7 Şişli/İstanbul adresinde şube açılması işlemi, 26.09.2022 (Bugün) tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065335BIST