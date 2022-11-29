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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 18:56
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulumuz, İstanbul Şube adresinin, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ferko Sıgnature Blok No 175/7  Şişli/İstanbul adresinden,  Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ferko Sıgnature Blok No 175/37  Şişli/İstanbul adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Kasım 2022 tarih, 10714 sayısı ile ilan edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082975


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KSTUR 304,80 1.698.279 % 10,00  
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Riyal 4,9440 4,9688 % 0,04  
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Altın Ons 1.755 1.756 15,42  
Altın Gr. 1.053 1.053 10,77  
Cumhuriyet 6.994 7.099 5,00  
Tam 7.035 7.101 65,00  
Yarım 3.412 3.472 32,00  
Çeyrek 1.701 1.735 16,00  
Gümüş.Ons 21,36 21,39 0,44  
Gümüş Gr. 12,83 12,85 0,29  
B. Petrol 85,94 85,94 2,05  
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