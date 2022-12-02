***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 15.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Sn. Tayfun Bora KUMRU'nun yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Adnan ÇOLAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084095BIST