***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdese Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 12.07.2023 tarihli Genel Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin 1 yıllığına görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşkanıAdnan ÇOLAKYönetim Kurulu Başkan VekiliOkan UYSALYönetim Kurulu ÜyesiFulya ÇOLAKYönetim Kurulu ÜyesiAyhan GÖKBağımsız Yönetim kurulu ÜyesiCüneyt Arda CEYLANBağımsız Yönetim kurulu ÜyesiMurat KARATAŞKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170883BIST