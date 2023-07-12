***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 15:01
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adese Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 12.07.2023 tarihli Genel Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin 1 yıllığına görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Okan UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Fulya ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan GÖK
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Cüneyt Arda CEYLAN
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Murat KARATAŞ
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170883
BIST
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17:106.404
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 41,00
|Açılış
|: 6.361
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|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.408
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En Yüksek
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|Açılış
|: 26,2650
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|Önceki Kapanış
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26,2030
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|: 1.643,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:09
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.112.273
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.060.861
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.577.407
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.114.472.249
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.499.777
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,05
|6.899.704.575
|% 3,16
|
|ISCTR
|14,96
|6.398.456.293
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,28
|5.767.404.762
|% 6,40
|
|THYAO
|213,60
|5.592.950.624
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,59
|4.738.331.293
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.738.331.293
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,05
|6.899.704.575
|% 3,16
|
|ISCTR
|14,96
|6.398.456.293
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,02
|947.275.735
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,28
|5.767.404.762
|% 6,40
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1391
|26,1534
|% 0,23
|
|Euro
|29,0274
|29,0405
|% 1,06
|
|Sterlin
|33,8565
|34,0263
|% 0,58
|
|Frank
|29,9814
|30,1620
|% 1,38
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|24,11
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|21,56
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.591
|10.797
|137,00
|
|Yarım
|5.296
|5.423
|68,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.712
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|0,68
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,76
|