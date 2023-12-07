***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Aydın Yatırım Grup Sanayi Ticaret Ltd. Şti ( Yüklenici ) arasında 16.04.2021 tarihinde, mülkiyeti Şirketimize ait olan Konya İli, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 24026 ada, 65 parselde yer alan 22.191 metrekare arsa üzerinde " Kat / Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine" istinaden, projenin finansmanı ve maliyeti bütünü ile Yüklenici Şirkete ait olup % 50 paylaşım esasına göre, projede yer alan 17 adet Ticari / Sınai vasıflı bağımsız bölüm Şirketimizin 07.12.2023 tarihli kesin kabulü ile uhdesine geçmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223760BIST