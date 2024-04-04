***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100'üne sahip olduğu Asto Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile yine şirketimizin %100'üne sahip olduğu Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ilâ 194. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19.20. ve 21. Madde hükümleri uyarınca Devralanın Devrolanı bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devir alması suretiyle birleştirilmiştir.Loras Gayrimenkul A.Ş.'nin sermayesi 169.398.896,06 TL'den 2.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 1.830.601.103,94 TL'nin 23.546.471,36 TL'si Ali Yerli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 03.04.2024 tarih Y.M.M.-06102741-4592/2024-75 sayılı raporu ile Asto Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nden Loras Gayrimenkul'e intikal eden öz varlıklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Geriye kalan 1.807.054.632,58 TL şirketin iç kaynaklarından karşılanarak sermayesi 2.000.000.000,00 TL olarak 04.04.2024 tarih ve 11058 sayı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267534BIST