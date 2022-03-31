***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 18:29
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Etem UYANDIRAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi 22.06.2015 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.tr
Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 30.05.2017 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207802
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 70.560.000,66 TRY 7
Diğer 937.439.999,34 TRY 93
Toplam 1008000000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 70560000 TRY 7 A Grubu paylar Ana Sözleşme?nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı (Oy Hakkı 1 hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 937440000 TRY 93 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014709
BIST