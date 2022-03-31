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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 18:29
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Etem UYANDIRAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi 22.06.2015 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.tr
Hasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 30.05.2017 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207802

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 70.560.000,66 TRY 7
Diğer 937.439.999,34 TRY 93
Toplam 1008000000 TRY 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 70560000 TRY 7 A Grubu paylar Ana Sözleşme?nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı (Oy Hakkı 1 hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 937440000 TRY 93 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014709


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TURGG 216,70 55.716.088 % 10,00  
ASUZU 74,80 146.750.890 % 10,00  
AYCES 72,05 6.276.427 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.704.404 % 10,00  
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Riyal 3,9011 3,9207 % 0,14  
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Altın Ons 1.943 1.943 10,09  
Altın Gr. 917 917 5,64  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,87 24,92 0,02  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,02  
B. Petrol 108 108 -3,32  
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