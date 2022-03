***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEtem UYANDIRAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi 22.06.2015 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.trHasan ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 30.05.2017 0 332 221 40 40 - 0 332 221 40 00 yatirimciiliskileri@adese.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207802Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İttifak Holding A.Ş. 70.560.000,66 TRY 7Diğer 937.439.999,34 TRY 93Toplam 1008000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 70560000 TRY 7 A Grubu paylar Ana Sözleşme?nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı (Oy Hakkı 1 hisse 15 Oy) İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 937440000 TRY 93 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat MühendisiNURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014709BIST