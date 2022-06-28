***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 17:30
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 37000000 5194020 TRY 17,31 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 50000000 12000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlar
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 6900 TRY 69 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039764
BIST
17:362.488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -41,20
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.485
17:3616,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1071
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:3617,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:36971,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,76
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BMSCH
|10,34
|92.001.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.140.666
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|9.423.634
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,26
|100.405.470
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,32
|147.612.232
|% -6,73
|
|KRTEK
|19,59
|18.791.090
|% -6,45
|
|THYAO
|48,86
|5.110.836.045
|% -1,41
|
|SISE
|21,62
|1.584.260.486
|% -0,18
|
|EREGL
|27,38
|1.347.150.764
|% -1,65
|
|SAHOL
|20,10
|1.250.652.602
|% -0,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,50
|982.540.642
|% -3,23
|
|ODAS
|3,05
|613.402.524
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.000.018
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|365.868.208
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6204
|16,6330
|% 0,65
|
|Euro
|17,4854
|17,5054
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,1808
|20,2820
|% -0,18
|
|Frank
|17,2633
|17,3672
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4074
|4,4295
|% 0,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,32
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.481
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.177
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,07
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:51KRDMB
Yüzde -8.45 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 269 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 31, 458.00 milyon TL de
-
17:50PCILT
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 119, 289 adet işlem
-
17:49PRZMA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 008 adet işlem
-
17:47SELVA
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 502, 945 adet işlem