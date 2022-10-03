***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 02.06.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilNECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeHASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - BaşkanMURAT KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066828BIST