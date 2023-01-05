***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 17:59
ız Üye
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 37000000 5194020 TRY 14,04 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 50000000 12000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlar
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 6900 TRY 69 Bağlı Ortaklık
Asto Gayrimenkul Tic. A.Ş. İnşaat Faaliyeti 16.718.346,01 16.049.612,17 TRY 96 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094310
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0730
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7894
17:091.108,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.108,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7669
|18,7778
|% 0,19
|
|Euro
|19,7952
|19,8190
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,2916
|22,4034
|% -1,08
|
|Frank
|20,0007
|20,1211
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9786
|5,0036
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,43
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.535
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.649
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,21
|78,21
|0,37
|
Seans Raporu
17:09
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17:49
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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