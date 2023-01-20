***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 18:11
t Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO Yönetici
MUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103505
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.164,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EYGYO
|20,06
|460.722.993
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.385.251
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|337.597.742
|% 9,98
|
|RODRG
|43,22
|32.489.542
|% 9,97
|
|SOKE
|14,57
|27.353.354
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|3.929.325
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,80
|796.146.970
|% -5,69
|
|ELITE
|41,42
|122.572.282
|% -5,69
|
|SANEL
|18,89
|20.809.067
|% -5,03
|
|KUVVA
|45,56
|3.233.925
|% -4,08
|
|THYAO
|152,90
|8.726.853.568
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.098.559.220
|% 1,59
|
|PETKM
|18,74
|5.601.907.276
|% 3,82
|
|AKBNK
|18,73
|5.154.808.488
|% 6,48
|
|YKBNK
|10,17
|5.021.366.894
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.429.127.726
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.021.366.894
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|932.965.999
|% 3,86
|
|PETKM
|18,74
|5.601.907.276
|% 3,82
|
|AKBNK
|18,73
|5.154.808.488
|% 6,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7997
|18,8034
|% 0,08
|
|Euro
|20,3701
|20,3778
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1810
|23,2972
|% -0,12
|
|Frank
|20,3090
|20,4314
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9934
|5,0184
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-7,21
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.891
|7.949
|-39,00
|
|Yarım
|3.854
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,29
|86,29
|0,13
|