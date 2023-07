***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET MERT DORMAN İcra Kurulu Başkanı - CEO YöneticiAHMET HARUN TOFTAMIŞ Genel Müdür YöneticiNURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür YardımcısıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 231250000 32462465 TRY 14,04 Finansal Duran VarlıkKonbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran VarlıkAsaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 50000000 12000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlarAdese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 6900 TRY 69 Bağlı OrtaklıkAsto Gayrimenkul Tic. A.Ş. İnşaat Faaliyeti 16.718.346,01 16.049.612,17 TRY 96 Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. Motorlu Hafif Kara Taşıtlarının ve Arabaların Sürücüsüz Olarak Kiralanması ve Leasingi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165487BIST