***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 14:33
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
OKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
FULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
AYHAN GÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
MURAT KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171392
BIST
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15:276.396
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 53,61
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2726,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0286
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2729,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1911
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:271.647,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.647,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|EMKEL
|15,07
|119.470.449
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.406.445
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.970.432
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.727.112
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.003.841
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.516.922.555
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,86
|32.714.846
|% -7,53
|
|ASELS
|68,00
|7.507.911.589
|% 7,42
|
|ASTOR
|84,65
|6.251.422.201
|% 6,01
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|THYAO
|210,90
|4.452.419.134
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|EKGYO
|8,42
|2.781.028.126
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,97
|599.898.609
|% 0,00
|
|AKBNK
|23,98
|3.587.165.808
|% 3,81
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1491
|26,1551
|% 0,11
|
|Euro
|29,2392
|29,2551
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,0844
|34,2553
|% 0,77
|
|Frank
|30,2177
|30,3998
|% 0,77
|
|Riyal
|6,9512
|6,9861
|% 0,14
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,53
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|4,14
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.628
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.314
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|
Seans Raporu
15:27
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15:42PRKAB
Yüzde 4.28 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 552 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, HEKTS, GUBRF
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 0.84 ) 5, 745
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, FORTE, MTRYO, PSDTC, HATEK, KERVN, EUPWR, PSDTC, SNPAM, EUYO
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15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, CANTE, VKFYO, AVHOL