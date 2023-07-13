***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilOKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilFULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilAYHAN GÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeMURAT KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171392BIST