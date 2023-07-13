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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2023 14:33
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ÇOLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
OKAN UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
FULYA ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.12.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
AYHAN GÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT ARDA CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.07.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
MURAT KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171392


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Tam 10.628 10.822 -4,00  
Yarım 5.314 5.436 -2,00  
Çeyrek 2.665 2.718 -1,00  
Gümüş.Ons 24,30 24,32 0,19  
Gümüş Gr. 20,41 20,42 0,15  
B. Petrol 80,23 80,23 0,12  
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