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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2023 18:18
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 231250000 25962625 TRY 11,23 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 50000000 12000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlar
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 6900 TRY 69 Bağlı Ortaklık
Asto Gayrimenkul Tic. A.Ş. İnşaat Faaliyeti 16.718.346,01 16.049.612,17 TRY 96 Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. Motorlu Hafif Kara Taşıtlarının ve Arabaların Sürücüsüz Olarak Kiralanması ve Leasingi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193321


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MTRYO 9,79 10.233.474 % 10,00  
BRMEN 4,40 1.425.671 % 10,00  
KLRHO 27,72 149.356.483 % 10,00  
GRSEL 55,00 158.474.336 % 10,00  
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Dolar 26,8471 26,8514 % 0,19  
Euro 28,7419 28,7520 % 0,13  
Sterlin 33,3945 33,5620 % 0,17  
Frank 29,9547 30,1352 % 0,14  
Riyal 7,1365 7,1723 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.657 1.657 2,22  
Cumhuriyet 11.279 11.450 42,00  
Tam 11.009 11.130 21,00  
Yarım 5.521 5.586 10,00  
Çeyrek 2.752 2.793 5,00  
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