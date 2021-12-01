***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.12.2021 09:09
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 49.436.050,968 TL nominal, Aracı: BMK, Kapanış Tarihi: 02.12.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980376
BIST
10:321.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 38,35
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.848
En Düşük
1.823
10:3213,4292
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,2419
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,7313
En Düşük
12,9302
10:3215,2127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -0,3138
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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15,5715
En Düşük
14,8683
10:32768,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -10,32
|Açılış
|: 766,97
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TETMT
|254,10
|5.376.364
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|359.420
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.146.436
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|BALAT
|8,91
|148.423
|% -6,99
|
|ETILR
|5,00
|97.575
|% -6,54
|
|THYAO
|17,98
|500.644.737
|% 4,41
|
|SISE
|13,18
|492.263.162
|% 5,02
|
|SASA
|45,26
|357.386.827
|% 4,29
|
|GARAN
|11,54
|352.896.073
|% 1,05
|
|ASELS
|21,88
|291.665.500
|% 0,64
|
|TSKB
|1,50
|116.780.872
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,27
|98.370.993
|% 1,34
|
|SISE
|13,18
|492.263.162
|% 5,02
|
|ODAS
|1,52
|47.420.401
|% 1,33
|
|GARAN
|11,54
|352.896.073
|% 1,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3925
|13,4292
|% -1,77
|
|Euro
|15,1746
|15,2127
|% -2,02
|
|Sterlin
|17,7737
|17,8629
|% -1,93
|
|Frank
|14,4763
|14,5635
|% -2,38
|
|Riyal
|3,5569
|3,5747
|% -2,08
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|15,17
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-9,49
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,18
|71,18
|1,95
|