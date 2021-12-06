***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.12.2021 18:13
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ADESE Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE.E) payında 07/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak olup paydaki mevcut Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı aynı süre sonuna kadar uzatılacaktır.
Ayrıca, Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ADESE.E ve ADESE.R sıralarında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Emre BAYDOĞAN
41703570
Zülabidin ÖZAY
33608399
Sezgin AYIK
13543667
Maşallah DAĞ
45362166
Burak KESKİN
30236321
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981282
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0260
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,58
|Açılış
|: 788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7428
|13,7446
|% 0,19
|
|Euro
|15,5218
|15,5556
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,1999
|18,2912
|% 0,50
|
|Frank
|14,8249
|14,9142
|% -0,40
|
|Riyal
|3,6611
|3,6795
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,78
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,65
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem