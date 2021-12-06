***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ADESE Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE.E) payında 07/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak olup paydaki mevcut Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı aynı süre sonuna kadar uzatılacaktır.Ayrıca, Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ADESE.E ve ADESE.R sıralarında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEmre BAYDOĞAN41703570Zülabidin ÖZAY33608399Sezgin AYIK13543667Maşallah DAĞ45362166Burak KESKİN30236321Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981282BIST