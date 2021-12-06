Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.12.2021 18:13
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ADESE Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE.E) payında 07/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak olup paydaki mevcut Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı aynı süre sonuna kadar uzatılacaktır.
Ayrıca, Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ADESE.E ve ADESE.R sıralarında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 07/12/2021 tarihinden  itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
    Yatırımcı  Adı ve Soyadı
    MKK Sicil  Numarası

    Emre  BAYDOĞAN
    41703570

    Zülabidin  ÖZAY
    33608399

    Sezgin  AYIK
    13543667

    Maşallah  DAĞ
    45362166

    Burak  KESKİN
    30236321

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981282


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928 En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7428 13,7446 % 0,19  
Euro 15,5218 15,5556 % 0,12  
Sterlin 18,1999 18,2912 % 0,50  
Frank 14,8249 14,9142 % -0,40  
Riyal 3,6611 3,6795 % 0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -1,78  
Altın Gr. 787 787 0,65  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,29 22,31 -0,25  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 -0,09  
B. Petrol 71,99 71,99 2,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru