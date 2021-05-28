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***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

28.05.2021 18:19



***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Adese Gayrimenkul'ün 25.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938023) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 ve 7.8. maddeleri gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ADESE GAYRIMENKUL XSKON 31/05/2021
ADESE GAYRIMENKUL XTCRT 31/05/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938767


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Tam 3.433 3.521 47,72  
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Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,06  
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