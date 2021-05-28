***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Bildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAdese Gayrimenkul'ün 25.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938023) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 ve 7.8. maddeleri gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiADESE GAYRIMENKUL XSKON 31/05/2021ADESE GAYRIMENKUL XTCRT 31/05/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938767BIST