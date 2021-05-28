***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.05.2021 18:19
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Adese Gayrimenkul'ün 25.05.2021 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938023) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 ve 7.8. maddeleri gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ADESE GAYRIMENKUL XSKON 31/05/2021
ADESE GAYRIMENKUL XTCRT 31/05/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938767
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05523,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,85
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5685
|8,5724
|% 0,87
|
|Euro
|10,4531
|10,4644
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1886
|% 0,79
|
|Frank
|9,4923
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|1,04
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,20
|